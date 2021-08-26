РИАМО - 26 авг. Эпидемиологическая обстановка не позволяет делать прогнозов о возврате дистанционного образования в школы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«До конца никто не знает, что будет. Но человеку свойственно надеяться на лучшее. Мы прожили уже 3, а кто-то говорит 4 волны пандемии. Сегодня очень высокий уровень вакцинации и кто-то переболел. Все же мы надеемся, что вот эта волна или волны пандемии будут угасать, но дать руку на отсечение, что это все прошло никто не может», — объяснил Воробьев в эфире телеканала «360».

Он добавил, что даже профессора и академики вирусологии не берутся давать точных прогнозов по развитию эпидемиологической обстановки в стране.

Андрей Воробьев отметил, что сейчас выработаны протоколы лечения, а врачи адаптировались к нынешним реалиям, вакцина от Covid-19 спасла много жизней особенно среди старшего поколения. ​