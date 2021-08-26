РИАМО - 26 авг. За 7 месяцев текущего года налогоплательщики Подмосковья направили на электронный кошелек Единого налогового платежа свыше 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба УФНС России по Московской области.

Единый налоговый платеж является удобным способ досрочно и одной суммой оплатить налоги, которые указаны в налоговом уведомлении, в том числе транспортный и земельный налоги, налог на имущество физических лиц, НДФЛ.

Такой платеж является аналогом электронного кошелька, куда налогоплательщик может добровольно и до получения уведомления перечислить деньги для последующей уплаты налогов и задолженности по ним.

Жители Московской области могут воспользоваться единым налоговым платежом с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Для этого следует задействовать опцию «Пополнить авансовый кошелек». Сервис ФНС РФ «Уплата налогов и пошлин» также дает возможность исполнить налоговые обязательства авансом.

При наступлении срока уплаты налоговый орган произведет зачет необходимой суммы в счет предстоящих платежей по вышеуказанным налогам, либо в счет уплаты недоимки по ним и (или) задолженности по пеням, подлежащим уплате. Данные будут отражены в личном кабинете налогоплательщика.