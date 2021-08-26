РИАМО - 26 авг. На территории Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А.В. Вишневского в центре Москвы будет возведен центр высоких медицинских технологий, который будет специализироваться в области хирургии и лучевой диагностики. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В составе центра будут работать отделения лучевой диагностики и терапии, радионуклидной и функциональной диагностики, а также кардиологическое, кардиохирургическое, онкологическое и хирургическое отделения», — перечислил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

Центр построят на участке на Большой Серпуховской улице. Общая площадь здания будет 18,7 тыс. кв. м.

Перед тем, как приступить к строительству, на выделенном участке снесут несколько строений, попадающих в зону котлованов.

По словам главы департамента, данный проект реализуют за счет субсидии из федерального бюджета. Ввести в эксплуатацию объект запланировано в 2024 году.

С 2011 года в мегаполисе построили порядка 100 объектов здравоохранения. В Адресную инвестиционную программу города на 2021-2023 годы включено около 70 различных медицинских объектов.