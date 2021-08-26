РИАМО - 26 авг. Информация о здоровье школьников Подмосковья стала доступна преподавателю в электронном виде. Сейчас нет необходимости приносить из поликлиники бумажные справки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Система такая, что не нужны больше никакие справки. Если в поликлинике посетил врача, то есть единая система в здраве. <…> И электронный журнал. Поэтому из одной системы переливается информация в другую. И учительница видит, что ее ученик приболел. И, соответственно, справка прилетает, в электронном виде», - рассказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Губернатор отметил, что такая система избавляет от необходимости ходить за справками в поликлинику и приносить их учителю в бумажном виде.