РИАМО - 26 авг. В подмосковных школах уделяется особое внимание качеству питания, еда должна быть полезной, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Питание - это очень важно. У нас многие школы работают весь день. Попробуй, посиди весь день в школе и, как говорится, на голодный желудок, на пайке или одной шоколадке - это недопустимо. Поэтому и требования в нашей стране очень высокие к пищеблоку», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что в этом вопросе также прислушиваются к мнению учеников.

«У нас очень важно, чтобы в рационе были овощи, фрукты, вот эта компонента присутствовала. От культуры питания очень многое зависит в жизни», - подчеркнул Воробьев.

Ранее подмосковным родителям дали советы по питанию детей и подростков. Так, важно, чтобы дома дети дополучали те продукты, которые не ели в школе. Пищеварительная система детей и подростков еще не окрепла, поэтому рацион должен легко усваиваться.

В рационе детей и подростков нужно ограничить несезонные фрукты и овощи, сладкую газировку, майонез, кетчупы и магазинные соусы, острую еду, фастфуд, сырокопченые колбасы, грибы, соки в пакетах, жвачки и леденцы. Чтобы ребенок был здоров, активен, гармонично развивался и имел крепкий иммунитет, важно, чтобы здоровое питание вошло у него в привычку.