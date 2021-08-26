РИАМО - 26 авг. Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину от Covid-19, она называется «ЭпиВакКорона-Н». Соответствующая информация появилась в реестре государственных лекарственных средств.

«ЭпиВакКорона-Н» – вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики коронавирусной инфекции. Дата государственной регистрации – 26 августа 2021 года», – сообщается в реестре.

«ЭпиВакКорона-Н» отличается от предыдущего варианта – «ЭпиВакКорона» – рядом технологических особенностей производства. Препарат создал новосибирский центр «Вектор».

В России в гражданский оборот на сегодня введены вакцины от коронавируса «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», а также «Спутник Лайт».

В РФ зафиксировано 6 824 540 случаев коронавирусной инфекции. За пандемию всего скончались 179 243 Covid-пациента, выздоровели после лечения 6 092 818 человек.

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