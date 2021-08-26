РИАМО - 26 авг. В школах Подмосковья стараются внедрять такие перспективные дисциплины, как финансовая грамотность и языки программирования, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы стараемся их (языки программирования - ред.) внедрять, ищем специалистов. Как правило, на программирование приходят молодые ребята. Мы их очень ценим. <…> Азы программирования позволяют тебе сделать приложение, продать его. <…> Мы должны давать такие знания», - рассказал Воробьев в эфире телеканала «360».

По словам губернатора, сегодня языки программирования Python и Java вполне понятны современным школьникам.

Кроме того, в школах региона детей стараются обучить азам экономики, предпринимательства и финансовой грамотности.