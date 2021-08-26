РИАМО - 26 авг. Недобросовестные строительные компании, срывающие сроки и халатно выполняющие обязанности по строительству объектов образования в Подмосковье, будут привлекать к ответу, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Недобросовестных подрядчиков будем наказывать. Отговорки про то, что пошел дождь или нам не привезли цемент – это не дело. Взялся за гуж – не говори, что не дюж», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».​

В четверг в Подмосковье заложили 25 новых школ, они появятся в 17 городских округах. В церемонии приняли участие зампред правительства РФ Татьяна Голикова, губернатор региона Андрей Воробьев и руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

В Московской области почти миллион обучающихся пойдут в школу, 115 тыс. первоклассников, что на 5 тыс. больше, чем в 2020 году.