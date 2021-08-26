РИАМО - 26 авг. В Московской области уделяют большое внимание безопасности в школах, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Это актуальная тема в современном мире. Мы проверяем школы и все, что связанно с подходами к школам, а также режим безопасности в периметре школы. Все это имеет принципиальное значение», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».​

Школьные линейки в честь Дня знаний в Подмосковье в 2021 году пройдут в очном режиме, на них будут соблюдать необходимые меры безопасности.