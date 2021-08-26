РИАМО - 26 авг. В Подмосковье ищут возможности снизить нагрузку по второстепенным предметам для выпускников перед экзаменами, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Ищем возможности так, чтобы вы (школьники - ред.) сконцентрировались на главном. <…> Мы работаем с преподавателями, директорами для того, чтобы не создавать вам и без того проблем (перед экзаменами - ред.). <…> Давать вам возможность заниматься подготовкой к ЕГЭ», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Губернатор также добавил, что при подготовке к экзаменам все-таки было бы неправильно бросить изучение тех предметов, по которым не надо сдавать экзамены.