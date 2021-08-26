РИАМО - 26 авг. Федеральная антимонопольная служба оштрафовала сервис бронирования отелей Booking.com на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке. Об этом сообщается на сайте ФАС России.

В декабре 2020 года антимонопольный орган завершил рассмотрение дела в отношении Booking.com B.V. (Нидерланды, управляет агрегатором Booking.com), возбужденного в результате рассмотрения обращения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

По данным ведомства, компания злоупотребила доминирующим положением на российском рынке предоставления услуг агрегаторов информации о средствах размещения.

Иностранная компания навязывала отечественным гостиницам и отелям условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров.

Для отелей это означало, что они не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на агрегаторе Booking.com.

Booking.com — система интернет-бронирования отелей, основанная в 1996 году. Штаб-квартира компании находится в Амстердаме.