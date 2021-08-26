РИАМО - 26 авг. В этом году в Московской области школьные линейки в День знаний планируется провести на открытом воздухе, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы готовимся на открытом воздухе, будут различные программы. Директора у нас мастера-организаторы, у них дружные команды. Уверен, они что-то придумают и все пройдет хорошо»​, - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Ранее заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина сообщила, что в этом году родители смогут принять участие в линейках, но им будет необходимо соблюдать все предписанные меры безопасности.

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