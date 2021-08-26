РИАМО - 26 авг. Глава министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева рассказала о предлагаемых мерах поддержки сельскохозяйственного бизнеса региона в рамках деловой программы Всероссийского гастрономического фестиваля «Сыр. Пир. Мир», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.

«Особенно для них (фермеров - ред.) востребованы и популярны субсидия на приобретение оборудования и компенсация затрат на первый взнос при лизинге оборудования. В рамках первой субсидии предприниматели могут возместить до 10 млн рублей (не более 50% затрат). Вторая субсидия предполагает покрытие до 70% затрат на уплату первого взноса (аванса) по договору лизинга оборудования. Максимальный размер поддержки – не более 5 млн рублей», - сказала Зиновьева.

Она подчеркнула, что правительством региона разработан и внедрен целый пакет мер по поддержке малых и средних предприятий. Внимание было уделено сфере сельского хозяйства и продовольствия. Для фермеров подходит ряд финансовых программ помощи.

Также глава Мининвеста Подмосковья рассказала о новых преференциях для поддержки бизнеса, введенных в этом году. С 2021 года начали действовать две субсидии для предпринимателей региона: субсидия на продвижение товаров через маркетплейсы и субсидирование процентной ставки по инвесткредитам.

«Первая субсидия связана с активным переходом бизнесменов на торговлю онлайн. Им предоставлена возможность субсидирования не более 50% затрат - до 500 тыс. рублей на оплату услуг маркетплейсов: комиссия торговой интернет-площадки и затраты на рекламу товаров на маркетплейсе», - пояснила Зиновьева.

Предприниматели региона смогут получить льготные инвестиционные кредиты по субсидированной процентной ставке (компенсируется - 5,5 %) в семи банках: Сбербанк России, Банк ВТБ, Промсвязьбанк, Банк Открытие, СДМ-Банк, Совкомбанк, Транскапиталбанк.

Дополнительное преимущество есть у бизнесменов из отдаленных городских округов: они могут субсидировать свою процентную ставку в течение 2 лет действия кредита, тогда как остальные субъекты бизнесов — в течение первого года действия кредита.

Помимо прочего, финансовую поддержку региональным предпринимателям предоставляет Московский областной фонд развития микрофинансирования и Московский областной гарантийный фонд.