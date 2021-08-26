РИАМО - 26 авг. Самый универсальный язык - это английский, выбор второго языка зависит от воображения, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Если у тебя есть склонности к языкам, <…> самый универсальный язык это английский. <…> Здесь вопрос, как его сохранить на высоком уровне», - рассказал Воробьев в эфире телеканала «360».

По словам губернатора, выбор второго языка для изучения зависит от воображения, будь то китайский или испанский.

«Если есть драйв учить второй язык, то нужно перед сном крепко подумать, и ответ тебе придет», - добавил Воробьев.

Он также рассказал про свой нелюбимый предмет. По его словам, это была высшая математика.

«Тяжело она мне давалась, я всячески боролся. У каждого человека есть склонности. Но в школе ты должен жить в такой композиции предметов. Потому что, что тебе пригодится, до конца не известно», - отметил губернатор.