РИАМО - 26 авг. В Московской области в целях поддержки одаренных детей проведено 86 различных конкурсов, фестивалей и концертов, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

В четверг в онлайн-режиме прошел педсовет руководителей образовательных учреждений сферы культуры региона.

В июле в рамках открытия VI Международного фестиваля искусств П.И. Чайковского в Клину 14 ребятам вручили дипломы победителей губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья». Кроме того, 150 человек из 33 округов в этом году получают стипендию губернатора Московской области Андрея Воробьева для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

В текущем году на ХХ молодежных Дельфийских играх России, которые прошли в Перми, Подмосковье заняло третье место среди 65 российских регионов. В активе областной команды 6 золотых медалей, 5 серебряных и 3 бронзовые.

Еще 16 одаренных юных музыкантов и художников из Московской области в этом году стали стипендиатами благотворительного фонда «Новые имена».