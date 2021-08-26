РИАМО - 26 авг. Проблема сознательного нарушения тишины автомобилистами не в размере штрафа, а в том, что за это нарушение привлекается крайне малый процент водителей. Необходимо разработать алгоритмы по выявлению таких хулиганов. Об этом сообщил РИАМО координатор движения «Синие Ведерки» Петр Шкуматов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что власти внесут в Мосгордуму проект закона, согласно которому может быть в 10 раз увеличен штраф за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами. Дополнительной мерой воздействия на нарушителей должна стать эвакуация машин на штрафстоянку. Сейчас штраф за нарушение тишины автомобилистами составляет 500 рублей.

«Тут вопрос не в размере штрафа, а в том, что его не выписывают. И совсем неважно, это 500 рублей или 5 тысяч. Нужно выработать алгоритм, по которому будут выявляться нарушители. И нужно быть уверенным, что не пострадают невиновные водители», — сказал Шкуматов.

Эксперт привел в пример гипотетическую ситуацию, когда владельца старого автомобиля Subaru Forester, который довольно шумный, призывают к ответственности инспекторы ГИБДД. Далее нарушителя штрафуют, а транспортное средство забирают на штрафстоянку.

«Но на штрафстоянке глушитель сам себя не починит, авто надо направлять в сервис. Инспектор ГИБДД должен выписать нарушителю штраф и предписание о ремонте транспортного средства», — предложил свое решение проблемы Шкуматов.