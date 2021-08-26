РИАМО - 26 авг. 37% опрошенных респондентов заметили тренд на улучшение качества российского кино, а также отмечается рост популярности отечественных фильмов. Об этом сообщает kp.ru.

Как уточнил основатель центра социального проектирования «Платформы» (который провел опрос) Алексей Фирсов, 18% опрошенных имеют противоположное мнение о качестве кинематографа РФ. Остальные думают, что отечественное кино не меняется.

Опрошенные также признались, что за последние 2-3 года стали чаще смотреть российские фильмы.

Большинство респондентов уточнило, что отечественное кино заставляет их задуматься о проблемах общества и других людей, а еще увидеть тех, с кого хочется брать пример.