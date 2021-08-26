РИАМО - 26 авг. В микрорайоне Центральный города Долгопрудный будет построен детский сад на 155 мест, архитектурно-художественный облик здания одобрен рабочей группой Архкомиссии Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Здание нового детского сада будет иметь фасады под кирпич с цветными вставками перфорированного металла.

«Композиционное решение здания детского сада выполнено в виде двух объемов, соединенных между собой. Основным художественным приемом в проекте является гармоничное сочетание простых геометрических объемов, напоминающее стилистику модернизма», – отметил министр правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Он добавил, что общая площадь двухэтажного здания составит 2750 кв. м.

Отделка фасадов будет выполнена с применением мелкоштучных материалов под кирпич. Ритм на стенах создаст чередование широких и узких оконных проемов. Также планируется применить плоские металлические кассеты с круглой перфорацией оранжевого и желтого цветов.

Цветовое решение здания увязано с колористической гаммой окружающей застройки, в которой отмечаются бело-бежевые, терракотовые и красно-коричневые оттенки.

На прилегающей к детскому саду территории будет выполнено комплексное благоустройство. Там появятся детские игровые площадки под теневыми навесами, освещение и озеленение.