РИАМО - 26 авг. В этом году квалификацию повысят почти 2 тыс. специалистов учреждений культуры Московской области, обучение будет проводиться в российских вузах, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

В четверг в онлайн-режиме состоялся педсовет руководителей образовательных учреждений сферы культуры Подмосковья.

«В 2021 году в рамках национального проекта «Культура» 1756 специалистов учреждений культуры Подмосковья по 80 направлениям повысят квалификацию в российских вузах», – отметила замминистра культуры Московской области Валентина Лиханова.

Специалисты проходят обучение на базе Российской академии музыки им. Гнесиных, Российского института театрального искусства, Московского государственного института культуры, Краснодарского государственного института культуры, Дальневосточного государственного института искусств и других.