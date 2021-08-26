РИАМО - 26 авг. Ежегодно количество учеников в подмосковных школах увеличивается на 40-43 тыс., сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Очень важно в современном мире и нам родителям, и учителям разговаривать с молодыми ребятами, с нашими детьми на одном языке, иметь общие интересы <...> Каждый год у нас прибавляется контингент учеников на 40-43 тыс., в этом году 43», - сказал Воробьев в эфире канала «360».

Он добавил, что власти стараются приглашать высококлассных учителей и модернизировать школы, чтобы соответствовать современным требованиям и тенденциям.

«В этом году мы сдали больше школ (в эксплуатацию - ред.), чем на самом деле планировали, - 22 к 1 сентября. А всего мы в этом году сдадим 36 школ», — отметил Воробьев.

Школьные линейки в честь Дня знаний в Подмосковье в 2021 году пройдут в очном режиме, на них будут соблюдать необходимые меры безопасности.