РИАМО - 26 авг. Врач-диетолог Елена Соломатина отметила, что людям с предрасположенностью к диабету или лишнему весу следует осторожно есть арбуз, достаточно 2-х кусочков за 1 прием пищи, в день можно 3 таких приема. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Остальным допустимо есть чуть больше. В любом случае нужно помнить, что арбуз имеет достаточно высокий гликемический индекс (то есть способность продуктов повышать уровень глюкозы в крови – ред.), невзирая на его низкую калорийность», – подчеркнула Соломатина.

По ее словам, если у человека нет сахарного диабета и лишнего веса и он переест арбуз, то после резкого повышения уровня глюкозы произойдет спад. Тогда человек может почувствовать усталость, а еще раздражительность и чувство голода.

Диетолог напомнила, что в арбузе достаточно большое содержание сахара.