РИАМО - 26 авг. В районе Аминьевского шоссе проводились испытания тепловых сетей, что вызвало парение, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Ранее в соцсетях появились фотографии, что в районе Аминьевского шоссе идет пар из-под земли.

«Во время испытаний тепловых сетей в районе Аминьевского шоссе, д. 24 в технологических целях под контролем ремонтной бригады был проведен дренаж теплоносителя с высокой температурой. Это вызвало парение», – сообщили в пресс-службе.

Сейчас ведется расхолаживание участка для продолжения ремонтных работ. Место проведения работ огорожено. Пострадавших в результате произошедшего нет.