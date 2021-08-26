РИАМО - 26 авг. Художник Артем Бизяев опубликовал в своем Instagram-аккаунте авторский лего-набор по российскому телесериалу «33 квадратных метра». Об этом сообщает Газета.ru.

В наборе представлена коммунальная квартира, в которой живут миниатюрные фигурки персонажей сериала. Сделаны фигурки главы семьи Сергея Звездунова, его жены Татьяны, тещи Клары Захаровны и сына Андрюши.

Художник пояснил, что сегодня в России цены на новостройки стали высокими, а поэтому «старая-добрая вторичка стала милее некуда».

Данный проект оценил актер и один из создателей сериала Михаил Шац.

«Я требую себе такой набор!» — написал он.

Комедийный сериал «33 квадратных метра» шел на ТВ с 1997 по 2004 годы. Главные роли исполнили Сергей Белоголовцев, Татьяна Лазарева, Павел Кабанов и Андрей Бочаров.