РИАМО - 26 авг. В Подмосковье заложили 25 школ – старт работам дали зампред правительства РФ Татьяна Голикова, губернатор региона Андрей Воробьев и руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Один из объектов появится в Одинцовском округе – современная школа на 2,2 тыс. учеников в микрорайоне «Гусарская Баллада», сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава муниципалитета Андрей Иванов вместе с жителями, будущими учениками и их родителями заложил символическую капсулу времени в основание новой школы. По прямой связи с губернатором и зампредом правительства РФ глава округа сообщил, что образовательное учреждение возведут за 2 года. Его оснастят современным оборудованием. Это будет самый большой образовательный центр не только в Одинцовском округе, но и в Подмосковье.

«Для нас это действительно знаковое событие. В микрорайоне «Гусарская Баллада» 29 многоквартирных домов, в 2016 году застройщик обанкротился и бросил территорию, появились дольщики, и ни одного социального объекта не было построено. Благодаря вашему прямому участию, Андрей Юрьевич, мы смогли достроить жилые дома, все дольщики получили квартиры – это около 3 тыс. человек», – сказал Иванов по видеосвязи.

Он добавил, что параллельно с этим достроили 3 детских сада и долго ждали, готовились к этому событию – строительству новой школы.

«Действительно, она самая большая, на 2,2 тыс. мест. В 2023 году 1 сентября она откроет свои двери для всех детишек. Это позволит существенно разгрузить соседние территории, снять вопрос второй смены», – рассказал глава.

Глава Одинцовского округа добавил, что по соседству с будущей школой также начинается строительство еще одного детского садика на 400 мест. Вместе со школой они образуют многофункциональный образовательный кластер в одном из крупнейших микрорайонов Одинцова.

Важность новых школ

Воробьев поблагодарил всех строителей и глав округов, вовлеченных в процессы создания образовательных учреждений. Отдельные слова благодарности глава региона выразил родителям учеников.

Как отметила Голикова, по всей стране в сентябре школы примут 17 миллионов детей, из них 2 миллиона – первоклассники. В Московской области в новом учебном году за парты сядут около миллиона ребят. В первые классы областных школ пойдут 115 тысяч малышей. Зампред правительства РФ добавила, что хорошо знакома с Одинцовским округом, поскольку обучалась в школе поселка Лесной городок.

«Мне очень приятно быть здесь, потому что я сама родилась и окончила школу в Московской области. Простую – в поселке Лесной Городок. <…> Такое мероприятие – это всегда очень важно, важно для жителей, важно для созидания, для того, что мы делаем в нашей стране для наших маленьких ребят, для наших родителей, и даем возможность получать новое, качественное образование и повышать доступность образования в Российской Федерации», – отметила Голикова.

Строительство школы в «Гусарской Балладе»

Школа на 2,2 тыс. мест в «Гусарской Балладе» возводится по региональной госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Победителем конкурса на строительство школы стало АО «Монолитное строительное управление-1». В соответствии с проектом учебное заведение будет иметь 4 этажа. В нем предусмотрены актовый зал на 600 человек и пищеблок с обеденным залом на 800 посадочных мест, библиотека с IT-зоной, современные кабинеты информатики и мастерские для трудового обучения, блок помещений для изучения иностранных языков.

Для каждого учебного класса запланирован отдельный гардероб на 25 ячеек. Коридоры школы предстоит оборудовать станциями для зарядки мобильных телефонов и интерактивными панелями со встроенным компьютером. Доступ в здание будет контролироваться с помощью системы турникетов.

Одновременно будет осуществляться строительство трехэтажного здания детского сада площадью 5,4 тыс. кв. метров. Дошкольное учреждение запланировано ввести в эксплуатацию в апреле 2023-го и открыть в мае этого же года.