РИАМО - 26 авг. Загруженность столичных дорог в вечерний час пик четверга составляет 9 баллов из 10 возможных, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Трудности в движении отмечены почти на всем протяжении ТТК, Садового кольца и МКАД.

В центре города заторы отмечаются на набережных Москвы-реки, а также на улицах Тверская, Солянка, Моховая, Новый Арбат, Житная, Большая Якиманка, Большая Полянка, Лубянский проезд, Валовая улица.

К 20:00 прогнозируется снижение загруженности до 7 баллов, к 21:00 – до 6 баллов. Полностью свободными улицы станут только после 22:00.