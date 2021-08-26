РИАМО - 26 авг. Девушку сбили на регулируемом пешеходном переходе на 115-м км автодороги Кашира-Ненашево, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

За рулем иномарки находился местный житель 1993 года рождения. Он сбил девушку, которая шла по переходу, несмотря красный сигнал светофора.

В результате наезда девушка 2001 года рождения получила травмы и была госпитализирована.

Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств).