РИАМО - 26 авг. Девушку сбили на регулируемом пешеходном переходе на 115-м км автодороги Кашира-Ненашево, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
За рулем иномарки находился местный житель 1993 года рождения. Он сбил девушку, которая шла по переходу, несмотря красный сигнал светофора.
В результате наезда девушка 2001 года рождения получила травмы и была госпитализирована.
Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств).
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