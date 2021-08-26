РИАМО - 26 авг. XII Московский областной фестиваль народного творчества «Славянское подворье» пройдет 29 августа на Певческом поле в Дубровицах в Подольске, в нем примут участие более 1,5 тыс. человек из 82 творческих коллективов, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Организаторами фестиваля стали Минкультуры Московской области, администрация городского округа Подольск, а также Московское областное музыкальное общество и Государственный Российский дом народного творчества им. В. Д. Поленова.

В этом году поступило рекордное количество заявок на участие в фестивале.

В программу войдут мероприятия по культурному просвещению. Будет работать творческая лаборатория «Сценическое воплощение традиционной национальной культуры» и круглый стол «Россия многонациональная», а также пройдет выездное расширенное заседание комиссии по вопросам сохранения и развития культурного и языкового многообразия народов совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

В день мероприятия на Певческом поле будут работать тематические площадки: экоподворье (выставка сельского хозяйства), Славянская и Трапезная улицы (площадки культурных учреждений), музейный квартал, ярмарка народных промыслов, зона аттракционов и фудкорты.

В рамках мероприятия также состоится гала-концерт межрегионального фестиваля «Троицкие обереги», участниками которого станут представители 12 регионов России. В конце выступят профессиональные коллективы Московской областной филармонии – государственный оркестр «Гусляры России» и государственный ансамбль русской музыки и танца «Садко».

Фестиваль завершится огненным шоу и фейерверком.