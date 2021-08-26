РИАМО - 26 авг. Многокилометровые заторы образовались на столичных дорогах вечером в четверг, загруженность улиц и трасс транспортом составляет 8 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Крупные пробки наблюдаются на МКАД, Садовом кольце, Третьем транспортном кольце, проспекте Мира, шоссе Энтузиастов, Пролетарском проспекте, улице Верхние Поля и других.

В центре мегаполиса транспортом перегружены набережные Москвы-реки, Водоотводного канала, реки Яузы, улица Балчуг, Большой Москворецкий мост, Никитинский бульвар, Лубянский проезд, Рождественский бульвар и другие.

В 20 часов в столице прогнозируется 7 баллов загруженности дорог, в 21 час – 5 баллов, в 22 часа – 3 балла.