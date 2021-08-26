РИАМО - 26 авг. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ответил на заявление научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда о том, что не стоит доверять прогнозам коммерческих организаций. Тишковец подчеркнул, что никогда не использовал при прогнозах погоды модель Росгидромета.

Ранее Вильфанд порекомендовал доверять прогнозам погоды Росгидромета, так как их признают во Всемирной метрологической организации как самые надежные. Вильфанд подчеркнул, что большинство коммерческих организаций используют модели прогнозирования Росгидромета, но не всегда делают это умело и не несут ответственности за оправдываемость прогнозов.

«Вот это номер! Лично я, кстати, за всю свою 30-летнюю практику в краткосрочном и долгосрочном прогнозировании погоды и в войсках (будучи начальником отдела прогнозов погоды Генштаба) да и сейчас «на гражданке» вообще никогда не использовал модель Росгидромета, поскольку считаю ее худшей», — написал Тишковец в Instagram.

Синоптик добавил, что так же модель Росгидромета оценивают все его военные коллеги. Тишковец отметил, что знания моделей и качество прогнозов является спорным вопросом и не подтверждается практикой.

«В лихие 90-е и нулевые мы в армии вообще «выживали» только на немецких («Оффенбах»), которые «тырили» по радиосвязи, британских («Брекнелл») - для ЕТР (европейская территория России – ред.), и японских моделях (для Дальнего Востока), а что сильно изменилась ситуация сейчас? Знали бы вы, что творится с военной метеорологией - это беда бедовая!» — рассказал Тишковец.

По словам синоптика, отечественные модели сильно зависят от иностранных.

«Извините коллеги, при всем моем уважении, и я действительно уважаю ваш труд, но сказано легкомысленно...» — заключил Тишковец.

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