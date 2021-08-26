РИАМО - 26 авг. В подмосковном Подольске прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель Московской области-2021» среди водителей автобусов малого и большого класса, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В соревнованиях принимали участие 30 водителей от 15 крупнейших компаний-перевозчиков Подмосковья.

Водители продемонстрировали теоретические знания ПДД и вождение в 9 упражнениях на скорость и мастерство, среди которых «змейка», «заезд в бокс», «эстафета» и «комфортное вождение».

По итогам испытаний лучшим водителем автобуса большого класса в Московской области стал Сергей Ермаков из «Мострансавто». Второе и третье место заняли Олег Толпеев-Зубавленко из «Домтрансавто» и Антон Журавлев из «Мострансавто».

В 2021 году впервые в профессиональном конкурсе принимали участие женщины-водители. Они соревновались в категории малый класс. Лучшим водителем малого класса стала Дарья Подшивалова из «Мострансавто». Второе и третье места заняли Алексей Страшней из «Ранд-Транса» и Александр Барбаров из «Регион Авто».

«Итоги для меня неожиданностью не стали, водители «Мострансавто» просто в очередной раз доказали, что они лучшие. Мы заняли три призовых места из шести, в копилке предприятия — два золота и одна бронза. Это наглядно демонстрирует, что «Мострансавто» — флагман пассажирских перевозок в Московской области», — отметил гендиректор АО «Мострансавто» Сергей Смирнов.

Он добавил, что для предприятия очень важно держать планку на этой высоте, чтобы каждый день обеспечивать в поездках комфорт и безопасность пассажиров.

Победители профессионального конкурса получили денежные сертификаты.

«Правительство Подмосковья и Сбер связывает история многолетнего плодотворного сотрудничества и совместных проектов. Мы всегда активно поддерживаем конкурсы профессионального мастерства, особенно в такой важной отрасли, как транспорт», — уточнил управляющий Южным отделением ПАО Сбербанк по Московской области Сергей Лукиян.

Он подчеркнул, что подобные конкурсы повышают престиж профессии, а еще позволяют привлечь молодые кадры.

Конкурс «Лучший водитель Московской области-2021» проводится в регионе второй год подряд при поддержке министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковье. Партнером мероприятия выступает Сбербанк. Цель конкурса состоит в популяризации профессии водителя общественного транспорта и повышении мастерства сотрудников транспортных предприятий.