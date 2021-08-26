РИАМО - 26 авг. Одновременная закладка 25 школ состоялась в Подмосковье. Три из них общей вместимостью порядка 4 тыс. мест – в Ленинском округе, сообщает пресс-служба администрации округа.

Старт началу строительства дали вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Объекты построят по президентскому проекту «Современная школа».

В поселке Развилка Ленинского округа памятную капсулу в основание школы на 1350 мест заложили депутат Госдумы Вячеслав Фетисов и глава округа Дмитрий Абаренов вместе с детьми, которым предстоит учиться в новом учреждении.

«В Московской области строятся сегодня самые лучшие современные школы и детские сады в мире. Наша задача – создать современные условия для комфортного обучения и гармоничного развития наших детей, делать все возможное, чтобы они получали достойное образование и раскрывали свои таланты», – пояснил Вячеслав Фетисов.

Еще две школы заложены в микрорайонах «Дрожжино-2» и «Южная Битца».

«Кроме того, три школы мы планируем строить в рамках концессионного соглашения с инвесторами. Это даст еще 3 тысячи мест для наших детей. При поддержке правительства Московской области в обозримом будущем мы изменим в лучшую сторону ситуацию с объектами социальной инфраструктуры в Ленинском округе», – подчеркнул глава муниципалитета Дмитрий Абаренов.

В 2019 году в рамках реализации нацпроекта «Образование» в Подмосковье были одновременно заложены 50 школ, в том числе – второй корпус Видновской гимназии, который начал работу в январе текущего года.