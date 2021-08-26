РИАМО - 26 авг. Двух трэш-стримеров, которые распылили в лицо женщине перцовый баллончик и выложили запись в Сеть, доставили в столичный отдел полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел в Измайловском парке. На видео молодые люди сначала начинают разговор с женщиной, а затем со смехом заливают ей лицо из перцового баллончика. Предположительно, в стриме участвовали блогеры Игорь Малихов и Евгений Дмитерко.

В настоящий момент мужчины доставлены для разбирательства в отдел полиции.

По факту нападения на женщину в столичном парке полиция начала проверку. Городская прокуратура контролирует ее ход.