РИАМО - 26 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы в ближайшее время внесут в Мосгордуму проект городского закона, согласно которому могут увеличить наказание за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами.

Основанием для этого послужили жалобы москвичей на автомобилистов и мотоциклистов, которые в ночное время гоняют по столице без глушителей, слушают музыку на максимальной громкости.

«Что делать с автолюбителями, которым ровным счетом наплевать на людей? Как призвать их к порядку? Существующие федеральные административные наказания – совсем никакие. Штраф 500 рублей с учетом того, что владельцы этих мотоциклов и авто люди далеко не бедные – им как мертвому припарка», - написал Собянин на своем персональном сайте.

Он добавил, что в новом законопроекте будет предложено установить штраф минимум в 5 тыс. рублей. Его конечная величина будет зависеть от мощности машины по аналогии с транспортным налогом.

Кроме того, автомобили и мотоциклы, владельцы которых не соблюдают закон о тишине, предлагается отправлять на штрафстоянку. Там будет выясняться, по каким причинам на транспортном средстве нет глушителя или в связи с чем он не может полностью выполнять свои функции.

В Госдуму также планируется направить предложение об ужесточении ответственности за подобное поведение.