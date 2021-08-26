РИАМО - 26 авг. В химкинском микрорайоне Сходня появилась новая детская поликлиника, а в Раменской центральной больнице - современный компьютерный томограф. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе продолжается большая модернизация, чтобы качественное здравоохранение было доступно для каждого жителя, об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Детская поликлиника в Сходне принимает пациентов с самого рождения и до 18 лет. Сюда же приходят на прием и ребята из соседних Фирсановки и Подрезкова. За медучреждением закрепят около 20 тыс. детей, в смену запланировано 200 посещений.

Для диагностики есть все необходимое: УЗИ-аппараты, электрокардиография, система холтеровского мониторирования ЭКГ, электроэнцефалограмма.

И главное – в поликлинике полностью укомплектован штат медиков, в том числе узкопрофильных специалистов. Работают педиатрическое отделение, функциональной диагностики, физиотерапии, планируется организовать прием всех узкопрофильных специалистов.

Установленный новый компьютерный томограф в Раменском - это современная цифровая медтехника, чтобы проводить мультипланарную 3D-реконструкцию в сочетании с оптимальной лучевой нагрузкой.

Важная особенность аппарата - результаты исследования автоматически сохраняются на сервере Минздрава Подмосковья, это позволяет в любой момент воспользоваться ими повторно. Для удобства пациентов аппарат установили на первом этаже.

Кроме того, в Раменской ЦРБ уже есть круглосуточное отделение компьютерной томографии, где работают 2 аппарата: один задействован для диагностики коронавируса, а второй – для пациентов амбулаторного звена и стационара хирургии.

Новое оборудование поможет перераспределить нагрузку и увеличить число посещений для пациентов терапевтического корпуса, которые проходят лечение по кардиологическому, неврологическому, гастроэнтерологическому профилям.

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