Сегодня не все планируют заводить детей: некоторые люди раздражаются, когда просто видят их на улице, а в общественном транспорте могут пересесть от них подальше. Жители столицы рассказали РИАМО, почему им не нравятся дети.

Елена:

Сайт мэра Москвы

«Я не то чтобы против детей, но меня выводит из себя то, что я встречаю их буквально повсюду, куда бы ни пошла: в торговый центр, метро или на обычную прогулку.

Причина тому — неудачная покупка квартиры три года назад. Я хотела сэкономить, поэтому приобрела недвижимость в новом районе Подмосковья, который считался семейным. На тот момент мне показалось, что это отличная идея: цена была приемлемая, а район — презентабельным. Прямо у меня во дворе располагались школа и детская площадка, но меня это не смутило, а зря.

Поскольку моя квартира находится на втором этаже, я быстро заработала себе мигрень. Крик стоял ужасный: с осени по весну галдели дети разных возрастов, которые выходили из школы, а во время летних каникул они оккупировали площадку, где играли в баскетбол, слушали музыку и катались на качелях.

Когда я выхожу из дома и встречаю детей на улице, они мгновенно напоминают мне об этой нервотрепке, а если начинают шуметь, то это вообще кошмар. Никуда от них не сбежать! Сейчас все чаще задумываюсь о смене квартиры, но финансы, увы, сделать этого пока не позволяют».

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Татьяна:

«Я не люблю детей примерно лет с 13. Чем старше я становилась, тем более глупыми и раздражающими они мне казались. Если мы с семьей шли в гости, где есть дети, то я выходила из себя в их присутствии.

Меня всегда раздражало, что мои родители, которые обожают орущих чад, всегда попрекали меня за негативное к ним отношение. Если мы выезжали на отдых, где по пути встречались дети, и я недовольно закатывала глаза, они подмечали это со скоростью света и наблюдательностью снайпера. Естественно, за это я получала уйму нотаций, мол, да как так можно, они ведь совсем маленькие и такие милые!

Эта проблема с возрастом переросла в то, что я зареклась становится матерью. Если же я озвучивала свою позицию, то в ответ всегда получала стандартное: «Бог дал зайку, даст и лужайку», «Повзрослеешь и одумаешься». Но годы идут, а я все еще остаюсь при своем мнении.

Если человек, с которым я решу связать свою жизнь, будет требовать от меня детей, то нам точно не по пути. Мне близка позиция чайлдфри: если меня больше привлекает карьера и забота о себе, почему я обязана следовать стандартам общества и тратить свою жизнь на ребенка, который требует заботы и ухода? По-моему, те, кто переступает через себя в этом вопросе, становятся самыми худшими родителями».

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Виктория:

«Думаю, на мое отношение к детям повлияло то, что я старший ребенок в семье и с детства была вынуждена присматривать за младшей сестрой, когда родители были заняты.

В то время как мои сверстники бежали гулять и развлекаться, я должна была сидеть с ней, помогать с домашним заданием или развлекать. Когда у меня все же находилось свободное время, родители просили взять сестру на прогулку с друзьями, чего мне делать абсолютно не хотелось.

Она постоянно портила мою косметику, лезла в мои вещи и пакостила. Мы часто ругались, но родители были непреклонны и заставляли нас проводить вместе время.

Когда она стала старше, мы стали общаться лучше, но воспоминания о том, что я должна постоянно приносить в жертву свои желания, все равно остались. Сейчас я не хочу общаться с детьми, слушать их капризы и видеть поблизости. Очень раздражает, когда какой-нибудь ребенок начинает тыкать на меня пальцем в общественном месте, а его мать тащит его ко мне «знакомиться», не спросив толком, хочу ли этого я».

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Алексей:

«Дети не вызывают во мне никаких положительных эмоций. Я не испытываю к ним ненависти, но проводить лишний раз время с кем-то младше 20 точно не стану. Мне не интересно с детьми и подростками, а им не интересно со мной, так зачем мучать друг друга?

Год назад у меня появилась девушка, которая была старше и растила в одиночку маленького сына. Она мне очень нравилась, и я искренне пытался принять и полюбить ее ребенка, но ничего не вышло. Мы начали чаще ссорится, думаю, она видела и чувствовала мое к нему отношение. В итоге мы постоянно придирались друг к другу, а в один момент она заявила, что надеялась на свадьбу, после которой я стану отцом ее ребенка.

Тогда я понял, что нам точно не по пути: отношения что с мальчиком, что с его матерью находились не в лучшем состоянии, а теперь на меня еще и оказывали давление. Нам пришлось расстаться.

Дети для меня — маленькие и глупые существа, требующие ответственности, и я ничего не могу с этим поделать».

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Юлия:

Георгиева Ольга

«У меня всегда были плохие отношения с матерью. Наверное, именно это повлияло на мое представление о семейных отношениях, на восприятие всего, что связано с детством и детьми. Когда я вижу детей, во мне просыпаются воспоминания о том периоде.

Я никак не могу заставить себя находится рядом с каким-либо ребенком, даже если того требует ситуация. Например, в общественном транспорте я просто пересаживаюсь от родителей и их отпрысков, обхожу стороной детские магазины, не хожу в гости к людям, у которых есть дети.

Как по мне, если тебе одиноко, то лучше завести кошку или щенка. Они тоже ничего не понимают и ползают повсюду, но с ними намного меньше мороки.

После того, как мои родители развелись, отец снова женился, и у них с женой родилось двое детей. Рядом с ними я долго испытывала странные чувства: с одной стороны, я чувствовала связь из-за осознания, что это мои брат и сестра, а с другой — мне хотелось поскорее уйти, ведь они все еще оставались капризными, маленькими и непонимающими. Но чем взрослее они становятся, тем лучше между нами отношения».