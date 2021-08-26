РИАМО – 26 авг. Комплексное развитие набережных в городах потенциально может улучшить качество жизни около 80 млн россиян. Об этом генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, выступая на пленарной сессии форума «Среда для жизни: город и вода» в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба АО «ДОМ.РФ».

«Водные ресурсы — наше национальное достояние и преимущество для многих регионов в плане эффективного социального и экономического развития. Мировой и наш исторический опыт подтверждают это. Построенный на воде Санкт-Петербург, архитектура Нидерландов, набережные Тосканы и Ванкувера, Сан-Ремо – яркие примеры того, как работа с водой может преображать города. Мы специально знакомим специалистов, которые обучаются у нас, с новыми архитектурными идеями, мыслями», - сказал Виталий Мутко.

По оценке ДОМ.РФ, благоустройство набережных по меньшей мере на 10% увеличит значение индекса качества городской среды, который формируется на основании 36 показателей: от безопасности и экологии до качества жизни и архитектуры. Это будет способствовать реализации национального проекта «Жилье и городская среда», цель которого – повышение значения индекса на 30% к 2024 году.

Сейчас около 80 млн человек живут в городах с набережными, из которых благоустроено только 10%. Остальные набережные некомфортны для людей, поскольку не соответствуют современным требованиям к качеству городской среды и безопасности. При этом 64% горожан, согласно опросам, для пешеходной прогулки выбрали бы в первую очередь набережную. По предварительным оценкам, в случае повышения уровня благоустройства регулярно посещать набережные (не реже 1 раза в неделю) готовы 40,7 млн горожан. Это на 70% больше, чем сейчас.

Как рассказал Виталий Мутко, ДОМ.РФ совместно с регионами разработал несколько десятков проектов обновления набережных. Он подчеркнул, что там, где они реализованы, в Пензе, Красноярске, Калининграде, Оренбурге, уже виден положительный эффект с точки зрения экономики, малого и среднего бизнеса, туризма.

«Здесь присутствуют руководители регионов, мэры, архитекторы, урбанисты, все, от кого зависит будущее наших городов. Давайте будем спрашивать у людей, что они хотят, что для них приоритетно, давайте комплексно подходить к этим вопросам, тогда мы сможем изменить облик наших городов, качество жизни людей и их настроение к лучшему», - заявил Виталий Мутко.

В заключение генеральный директор ДОМ.РФ еще раз поздравил нижегородцев с юбилеем города, поблагодарил руководство области за помощь в проведении форума «Среда для жизни».

«Отдельное спасибо хочу сказать председателю правительства (РФ Михаилу Мишустину – ред.) , который нашел время приехать в этот прекрасный город, поддержал наши инициативы и наш форум», - заключил Мутко.