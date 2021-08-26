РИАМО - 26 авг. В июле в столице поженились порядка 12 тыс. пар, это рекордное количество свадеб в мегаполисе с 2017 года, тогда заключили брак 12,2 тыс. молодоженов, сообщает пресс-служба московского управления ЗАГС.

По сравнению с 2018 годом в текущем году количество браков в июле выросло более чем на 17%, с 2019 годом – более чем на 26%. Из-за пандемии коронавируса в июле 2020 года было заключено небольшое количество браков, в основном молодожены перенесли церемонии на более поздний срок.

В июле 2021 года 70% церемоний бракосочетания прошло в торжественной обстановке.

За 7 месяцев этого года в Москве поженились порядка 46 тыс. пар, что свидетельствует о росте числа браков в 2021 году.

Порядка 1 тыс. пар выбрали для свадьбы красивую дату 17.07. Также большое число церемоний провели 3 июля, 10 июля, 24 июля и 31 июля.

Самыми популярными локациями среди необычных мест для свадьбы в столице стали башня «Око» (ресторан Birds), там поженились свыше 150 пар, а еще дом торжеств «Сафиса», особняк Спиридонова, парк-отель «Даниловский» и башня «Федерация» («Панорама 360»).

Самым популярным отделом ЗАГС традиционно стал Дворец бракосочетания №1.

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