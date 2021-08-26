РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 авг. Глава Котельников Сергей Жигалкин поблагодарил преподавателей округа за профессионализм на августовской педагогической конференции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Конференция прошла в школе №1. В ее рамках подвели итоги прошедшего учебного года и поставили задачи на будущий.
Жигалкин поблагодарил присутствующих учителей за работу и отметил их высокий профессионализм. Он подчеркнул, что необходимо строить новые школы и детские сады и повышать качество образования.
Он пояснил, что уже открыт детский сад в микрорайоне Новые Котельники, а совсем скоро откроют детский сад в микрорайоне Белая Дача парк.
«В скором времени мы заложим капсулу на строительство еще одного детского сада в районе Новые Котельники. Образование остается одной из самых важных сфер нашей жизнедеятельности», – заключил Жигалкин.
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