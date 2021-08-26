РИАМО - 26 авг. На столичных дорогах отмечаются пробки в 7 баллов из 10 возможных, основные заторы образовались на кольцевых магистралях и в центре города, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Крупные пробки наблюдаются на востоке, северо-востоке, юге и юго-востоке МКАД, а также практически по всей длине Третьего транспортного кольца и Садового кольца.

Сильные затруднение в движении транспорта отмечаются в районе станций метро «Пушкинская», «Охотный ряд», «Лубянка», на Москворецкой, Устьинской, Болотной набережных и других улицах в центре города.

К 19 часам в мегаполисе прогнозируется увеличение пробок до 8 баллов. Затем ожидается снижение количества транспорта на городских улицах, к 20 часам – до 7 баллов, к 21 часу – до 5.