РИАМО - 26 авг. «Мострансавто» организует бесплатную перевозку участников и гостей Всероссийского гастрономического фестиваля «Сыр. Пир. Мир», который проходит с 26 по 29 августа в подмосковной деревне Дубровское городского округа Истра, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Компания обеспечит ежедневную подачу 25 автобусов малого класса. Для быстрого и удобного проезда транспорт будет работать в режиме шаттлов по специальным маршрутам от железнодорожных станций Новоиерусалимская и Истра до площадки сырного фестиваля и обратно.

Автобусы будут курсировать по маршрутам с 09:00 до 21:00.

Перед выходом в рейс все транспортные средства проходят подготовку и регулярную дезинфекцию. С задействованными водителями проведут обязательный инструктаж по соблюдению правил безопасности на дороге.

Всероссийский гастрономический фестиваль «Сыр. Пир. Мир» проводится в рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье». Около 400 фермерских хозяйств из 54 регионов страны представят гостям свою продукцию.