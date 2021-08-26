РИАМО - 26 авг. В ночь с 4 на 5 сентября во Дворце спорта «Восток» Орехово-Зуевского городского округа пройдут соревнования по голболу «Ночная лига», в которых примут участие люди с проблемами зрения, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

Соревнования должны поспособствовать развитию и популяризации голбола среди детей, подростков, молодежи и других категорий людей с физическими ограничениями.

В состязаниях поучаствуют команды из Москвы, Подмосковья, Нижегородской и Тульской областей, в том числе детские и студенческие коллективы.

Соревнования «Ночной лиги» по голболу проводятся с целью поддержки инициативы президента России Владимира Путина, который в 2011 году учредил «Ночную хоккейную лигу». Инициатива главы государства была призвана поддержать любительский хоккей в России.

Голбол – спортивная игра, в которой соревнуются две команды людей с нарушениями зрения. Задача обеих команд - забросить мяч со встроенным колокольчиком в ворота противника. Этот вид спорта был создан в 1946 году, основной его целью стала помощь в реабилитации ветеранов Второй Мировой Войны, в частности, инвалидов по зрению. В наше время голбол – увлечение тысяч слабовидящих и слепых людей по всему миру и одна из дисциплин Паралимпийских игр.