РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 авг. Работы по капитальному ремонту школы № 5 и лицея в микрорайоне Климовск Подольска планируют завершить в декабре текущего года, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Капитальный ремонт зданий двух общеобразовательных учреждений в микрорайоне Климовск — школы № 5 (Симферопольская, 5а) и корпуса № 3 лицея Климовска (Ленина, 23) – проводится в рамках реализации государственной программы «Образование Подмосковья», проекта «Современная школа».

В ходе капитального ремонта здания лицея Климовска выполняются работы по ремонту фасада, усилению фундамента, ремонту отмостки, частичной замене перекрытий, ремонту инженерных систем, внутренних помещений, замене дверей, проведению мероприятий по пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Общая стоимость работ – более 73,5 млн рублей.

Капитальный ремонт школы №5, в том числе и здания мастерских, расположенных на территории данного общеобразовательного учреждения, включает работы по ремонту фасада, кровли, внутренних помещений, замене окон и дверей, инженерных систем, проведению мероприятий по пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Общая стоимость работ – более 153 млн рублей.

За счет средств муниципального бюджета будет обновлена материально-техническая база этих школ – закуплена мебель и современное оборудование, выполнено благоустройство территории лицея Климовска.

Планируемая дата завершения капитального ремонта – 27 декабря 2021 года.