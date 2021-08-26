РИАМО - 26 авг. TikTok запустил алгоритм по автоматическому удалению видеороликов, нарушающих правила сообщества. Так, видео о криптовалюте попали под удаление, а криптоблогеры - под блокировку, передает Газета.ru.

Через соцсеть запрещено продвигать любые финансовые услуги в роликах, если они не содержат брендированный контент.

Теперь рассказывающие о криптоинвестициях блогеры не могут произносить на видео такие слова, как «блокчейн», «децентрализованные финансы», «биткоин» - искусственный интеллект удалит эти видеоролики.

Подобная политика платформы может быть связана с увеличением числа криптомошенников. Нововведения вызвали негодование у некоторых авторов контента: они заявили, что покинут соцсеть, если правила не изменятся.