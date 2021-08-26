РИАМО - 26 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и руководитель фонда «Талант и успех» и образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева за чашкой чая обсудили с победителями и призерами школьных олимпиад и их наставниками развитие образования в Подмосковье. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Мы сотрудничаем с Еленой Владимировной в части развития самых современных навыков обучения, воспитания, раскрытия талантов. Часто встречаемся со школьниками, и ключевое, что я слышу, - сегодня нужны максимально практичные знания. Поэтому мы должны делать в школе еще более интересные программы», — сказал Воробьев.

Центр «Сириус» создали в Сочи в 2015 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Каждый месяц подготовку там проходят порядка 800 одаренных детей от 10 до 17 лет. Проезд в центр и пребывание там – бесплатные.

В Подмосковье по аналогии с «Сириусом» создают 2 образовательных кластера: на базе Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном и гимназии Примакова в Одинцове.

«Чтобы ребята могли побеждать на олимпиадах, нужна насыщенная образовательная среда. В Подмосковье создается новая инфраструктура, сегодня заложили большое количество школ. Вчера президент поддержал программу покупки нового оборудования для школ, которые включены в программу капремонта. Единая образовательная среда может быть достигнута за счет единых требований», — рассказала Шмелева.

По ее словам, когда появляется возможность объединения в команды, междисциплинарного обсуждения - это и есть качественная среда, которую создают в центре «Сириус».

«То, что сделано в Московской области, во многом является передовым по такому сетевому взаимодействию и подготовке сильных педагогов», — подчеркнула Шмелева.

В этом году команда Московской области получила 183 диплома на заключительном этапе Всероссийской олимпиады, что в 2 раза больше, чем в прошлом сезоне. Одним из призеров стал ученик 11 класса Физико-математического лицея №5 в Долгопрудном Егор Патешман.

«Я призер по математике и физике. Олимпиада – это очень интересно, узнаешь много новых людей, появляются друзья. Кроме того, благодаря успешному выступлению там, можно поступить в любой вуз по технической специальности. Я планирую в МФТИ», — рассказал Патешман.