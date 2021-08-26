РИАМО - 26 авг. В следующем году 22 подмосковные детские школы искусств будут оснащены новыми музыкальными инструментами, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

В четверг в онлайн-режиме прошел педсовет руководителей образовательных учреждений сферы культуры Московской области.

«В ближайшие несколько лет планируем модернизировать детские школы искусств в 7 городских округах», – сказала заместитель министра культуры Московской области Валентина Лиханова.

Она уточнила, что инструменты получат школы из 13 муниципальных образований.

Для поддержки одаренных детей будут определены 14 победителей губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья» и 150 человек – получателей стипендии губернатора Московской области для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.