С начала 2021 года россиянкам разрешили сотни «мужских» профессий, таких как машинист метро или боцман. Однако стереотипы о «неженской» работе все еще существуют – одной из таких сфер считают IT. В честь национального дня женщины веб-мастера, который отмечают 26 августа, обозреватель РИАМО пообщалась с бэкенд-разработчицей компании «ЮMoney» Витой Комаровой и узнала, сколько зарабатывают, как одеваются и чем увлекаются IT-girl.

— Вита, расскажи, как ты пришла в профессию. Всегда ли хотела заниматься IT?

— В школе я не мечтала об IT – однажды даже получила двойку в четверти по информатике. Но я всегда любила математику, поэтому выбирала из инженерных специальностей. IT-направление показалось самым перспективным.

Выбрала информационную безопасность – в 2012 году это было модное направление. К третьему курсу поняла, что это мне не близко. Сначала работала в тестировании, а через два года перешла в программисты.

из личного архива Виты Комаровой

— Родители и друзья тебя не отговаривали?

— Мама была не очень довольна моим выбором. Считала, что профессия слишком «мужская» и что девушке лучше быть, на худой конец, дизайнером.

Думаю, в чем-то мама проецировала на меня личный опыт. Она часто оказывалась в мужском коллективе на работе и встречалась с дискриминацией в духе «да что вы, женщины, можете». До сих пор иногда жалеет меня: сижу за компом, коллектив мужской. Работа программиста не выглядит веселой со стороны.

Но у меня в семье никогда не было авторитарности, поэтому мой выбор приняли и поддерживали на всем пути. Уже в универе был сильный перевес по количеству парней: из сорока человек всего пять – девушки.

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— Влияет сейчас пол на восприятие человека в этой профессии? Есть такая шутка: «Слишком хорошенькая, чтобы быть айтишницей». Тебя это обижает?

— Сказать, что совсем не влияет, – лукавство. Программисток действительно мало. Некоторые мужчины-программисты никогда за свою карьеру не работали с девушками, поэтому могут относиться к ним с некоторым подозрением.

Самое главное – всем хочется работать с хорошими специалистами, поэтому, если ты просто хорошо делаешь свою работу, через неделю всем будет все равно, какого ты пола, возраста, национальности…

Помню, в универе ходила другая шутка: «Шли три студентки: две красивые, одна – программистка». Думаю, эти шутки относятся не столько к программированию, сколько к общему стереотипу о том, что женщина якобы не может успешно заниматься интеллектуальной работой. Конечно, ситуация меняется, хотя и не очень быстро. Надеюсь, в этом поможет пример девушек-программисток, которых становится больше.

из личного архива Виты Комаровой

— Чувствовала ли ты дискриминацию, когда пришла в «мужскую» профессию? Как мужчины относились и сейчас относятся к тому, что ты делаешь?

— С выбором мест работы мне везло: с дискриминацией сталкивалась мало, все соблюдали правила корректного общения. Рост по карьерной лестнице тоже соответствовал прикладываемым усилиям. Но на первых этапах приходилось делать чуть больше, чтобы показать, что я специалист. Ну и, конечно, встречала на собеседованиях вопросы вроде: «В декрет-то не собираешься?»

Зато я часто сталкивалась с дискриминацией, выходя из офиса. Некоторые парни искренне жалели меня: «Я знаю, тебе все сложнее дается». Практически всегда настаивали на оплате общего ужина, что странно – получала я не меньше, а иногда и больше, чем они.

— Какие стереотипы о профессии были у твоих знакомых? Например, обращались ли к тебе с просьбой отремонтировать компьютер?

— Старшее поколение не всегда понимает разницу между программированием, ремонтом техники и другими околокомпьютерными штуками. Когда приезжаю в гости в родной город, приходят с разными просьбами: починить телефон, показать, как работать в Excel. Обычно берусь помочь, и получается успешно: разбираться в чем-то новом и читать инструкции – это полезно.

Еще один стереотип: программисты целый день пьют кофе, смотрят в монитор, ничего не делают и получают много денег. Это, наверное, самое обидное для меня. Деньги платят, это правда, но и цена велика. Чтобы стать программистом, мне понадобились годы обучения. Для роста в профессии я много времени уделяю работе и самообучению.

из личного архива Виты Комаровой

— В чем заключается твоя работа? Насколько часто нужно повышать квалификацию?

— В среднем работа выглядит так: приходит проект, тебе нужно придумать, как в коде выполнить требования. Придумываешь, описываешь и начинаешь делать – шаг за шагом. Делаешь так, чтобы твоя программа отдавала данные в нужном формате, их обрабатывала. Но это идеальный случай.

Требования могут быть размытыми. Например, могут попросить ускорить какой-нибудь сценарий. Тогда нужно разобраться, что работает медленно, насколько быстро хочется, какие технологии есть, чтобы стало быстрее, и как их применить для твоего кейса.

Дело не заканчивается написанием кода – в IT можно развиваться в разных направлениях. За время работы я попробовала быть наставником, выступать на митапах и конференциях, готовить школу тестирования.

C чем-то новым приходится сталкиваться почти ежедневно. За три года в «ЮMoney» у меня не было момента, когда можно было расслабиться и подумать: «Ну все, я со всем разобралась, все узнала – осталось просто работать». Знаю, что не во всех компаниях такое есть, но у нас всегда интересные задачи. В IT это важное условие для роста.

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— Сколько зарабатывают айтишники? Платят ли девушкам меньше?

— Зарплаты могут сильно отличаться в зависимости от компании. В небольших, государственных фирмах и там, где IT – не основа бизнеса, зарплаты обычно меньше, в стартапах – больше. Где-то посередине находятся крупные IT-компании.

Еще оплата зависит от специализации. Пять лет назад, когда я пришла работать тестировщиком в небольшую компанию, я получала меньше рядового сотрудника сетевого фастфуда. У программистов зарплаты выше, но и входной порог высокий.

С дискриминацией в плане зарплат не встречалась. Сейчас рынок IT ориентируется на сотрудников. Если ты хорош в своем деле, тебя будут привлекать на максимально достойные условия, и пол тут неважен.

из личного архива Виты Комаровой

— Если уйти в декрет, сложно ли потом вернуться? Как совместить карьеру и беременность?

— После декрета входить в колею, думаю, непросто. Но все-таки основная база остается с тобой: теория, инженерный опыт, soft skills. Поэтому нагнать упущенное можно. Некоторые программисты за время работы полностью меняют стек технологий, но быстро восстанавливают уровень. Я еще не была в декрете, поэтому пока только предполагаю.

Мы собираемся поделить декрет пополам с мужем: первую половину удобно брать матери, вторую может взять любой родитель. Это была идея мужа – он хочет принимать такое же участие в воспитании ребенка, как и я. Помогает небольшая разница зарплат: каждый из нас может уйти в декрет без перекосов семейного бюджета.

Сейчас мы переезжаем в Нидерланды. Там, как и во многих европейских странах, разделение декрета между отцом и матерью считается нормой. В Швеции, например, это почти обязательно.

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— Каково работать в мужском коллективе? Есть ли какие-то особенности у айтишников?

— Бывают сложности при адаптации. Я на первом месте работы чувствовала некоторое недоверие к себе – к двадцатилетней девочке-тестировщице. Также понадобилось время, чтобы выстроить рабочие отношения в чисто мужском коллективе.

Плюсы тоже есть: когда ты представляешь меньшинство, ты более заметен. Например, у женщин на IT-конференциях обычно больше слушателей как минимум потому, что такие доклады выделяются из общей массы.

Вообще, зависит от коллектива. Сейчас у меня дружная идейная команда: мы любим свои проекты, проходим вместе через успешные запуски и обидные ошибки. Думаю, мы видим друг в друге специалистов, коллег, а не мужчин и женщин.

Еще IT-сообщество отличается большой «повернутостью» на работе. Многие начинают утро, в том числе в выходной, с чтения профильных статей и заканчивают день так же. В свободное время смотрят доклады с конференций и митапов, берут технические книги в отпуск. Часто встречаются переработки. Это иногда приводит к грустным последствиям вроде выгорания и депрессии.

из личного архива Виты Комаровой

— Есть стереотип, что айтишники плохо одеваются, не следят за собой. Ботаник в растянутом свитере – стереотип?

— Сейчас айтишники следят за собой, у них есть возможности для этого. Но если тебе удобно работать в растянутом свитере и трениках – welcome, косых взглядов не будет. В IT-компаниях, как правило, нет дресс-кода.

У нас говорят: «Наш дресс-код – вы должны быть одеты». Если кто-то и считает костюм обязательным атрибутом успешного человека, то IT-специалисты в эту категорию точно не попадают.

Плюс IT-сообщество много коммуницирует с западом – это постоянный обмен опытом, распределенные команды, релокация. Поэтому глобализация очень влияет на IT, а быть ухоженным и хорошо одетым – одно из веяний.

— А как выглядят женщины в IT? Чем интересуются?

— Моя подруга-программистка увлекается фотосъемкой, раньше была пинап-моделью. Мне нравится, что за обедом мы можем обсуждать новинки макияжа и плавно перейти на микросервисную архитектуру.

Девушки в IT разные: с короткими и длинными стрижками, со своими увлечениями и взглядами на мир. Есть многодетные мамы, есть девушки, играющие в рок-группах. В этом большое преимущество IT – возможность быть свободным в выборе внешнего вида и мировоззрения.

из личного архива Виты Комаровой

— Как ты считаешь, почему женщин в IT меньше, чем мужчин?

— Причины комплексные. Часто девочке говорят: тебе место в «женских» профессиях, а программирование – это слишком, ты не сможешь конкурировать с мужчинами. В таком случае нужно переосмыслить установки, чтобы пойти наперекор.

Мама пыталась меня переубедить, но, к счастью, никогда не давила при выборе профессии. С более авторитарными родителями и меньшей определенностью в желаниях до IT-вуза я могла бы не дойти.

Еще влияет слабое представление о профессиях, пробелы в профориентации.

Парень может выбрать программирование случайно: модно, друзья идут в IT и так далее. Если девушка не знает, кем хочет стать, она вряд ли выберет программирование – это слишком необычный путь.

Лет десять назад информатику в школах преподавали плохо, познакомиться с программированием было сложно. В моей школе, несмотря на ее удаленность от областного центра, программирование преподавалось для желающих. В итоге было много девушек, которые пошли учиться в IT.

Мне кажется, это имеет прямую связь – у многих девушек хорошо с математикой. Когда они знакомились с программированием, оно их цепляло, в итоге выбрать профессию было просто.

— Как добиться повышения в профессии, где в основном конкурируют мужчины?

— Так же, как мужчинам. Не вижу отличий в карьерных путях мужчины и женщины. Возможно, в некоторых компаниях, где культура допускает дискриминацию, женщине нужно иметь больше спокойствия, хладнокровия и упрямства.

Компании всегда в поиске специалистов. Популярность IT возросла, но на рынке все равно дефицит кадров, особенно высокого уровня. Внутри компании появляются свободные зоны ответственности, и руководство радо, если эту ответственность сможешь взять на себя ты – пол тут не важен. Поэтому, если программирование действительно нравится, у девушек все шансы добиться успеха.

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