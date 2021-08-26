РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 авг. В подмосковных Люберцах на круглом столе обсудили новые способы взаимодействия администрации муниципалитета и депутатов с общественными организациями, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Круглый стол в картинной галерее прошел по инициативе «Союза женщин Подмосковья». Целями мероприятия стали содействие развитию деятельности общественных организаций, реализация проектов и инициатив на территории округа. Участие приняли также министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, депутаты Мособлдумы Игорь Коханый и Дмитрий Дениско, глава округа Владимир Ружицкий.

«В Люберцах активно развивается множество общественных организаций, среди них и «Союз женщин Подмосковья». Мы всегда ведем активный диалог, работаем в тесном сотрудничестве. Реализуемые в округе проекты позволяют организациям вести активную деятельность при нашей поддержке», - сказал Ружицкий.

В рамках встречи члены «Союза женщин Подмосковья» могли задать вопросы представителям власти. Также на мероприятии обсудили предстоящие проекты, в том числе участие союза в праздновании Дня знаний и Дня города, который состоится 11 сентября.