РИАМО - 26 авг. Компанию «Золотори» включили в реестр недобросовестных поставщиков из-за того, что она нарушила контракт на ремонт полов в военном госпитале в Одинцовском округе, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

ФГКУ «Главный клинический военный госпиталь» заключило с ООО «Золотори» контракт на ремонт напольного покрытия в помещениях здания хирургического корпуса. Так как компания не исполнила условия контракта, госпиталь расторг документ в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения подтверждено документами и сведениями.

На заседании комиссии регионального УФАС России компания не представила документы, которые удостоверяли устранение нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, подмосковное антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Золотори» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.