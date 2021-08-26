РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 авг. В отдел полиции подмосковных Котельников доставили 12 человек по результатам рейда по выявлению нарушений в сфере миграции и ношения масок в общественных местах. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Очередные мероприятия по наведению общественного порядка и безопасности на территории города прошли в микрорайоне Новые Котельники. В данном мероприятии приняли участие сотрудники Котельниковского отдела полиции совместно с администрацией округа.

Целью мероприятия было выявление лиц, нарушающих миграционное законодательство РФ, а также проверка соблюдения масочного режима. В ходе мероприятия в отдел полиции было доставлено 12 человек, составлено 8 административных протоколов, из них 1 - за нарушение правил торговли и 1 - за нарушение миграционного законодательства.