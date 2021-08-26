РИАМО - 26 авг. Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих трэш-стримеров, которые в Измайловском парке столицы распылили в лицо женщине перцовый баллончик. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Видеозапись с нападением на прохожую была опубликована в Сети. На ней молодые люди завязывают разговор с женщиной, а затем со смехом заливают ей лицо содержимым перцового баллончика.

Во время стрима в четверг в квартиру к блогерам ворвались правоохранители.

Предположительно, в данном стриме участвовали Игорь Малихов и Евгений Дмитерко.

По факту нападения на женщину проверку проводит полиция, прокуратура контролирует ее ход.

Ранее известный 30-летний трэш-стример Станислав Решетников (Reeflay) был приговорен к 6 годам колонии за гибель во время прямой трансляции своей девушки.